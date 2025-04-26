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محافظات

محافظ أسيوط يبحث سُبل تنشيط السياحة الداخلية (صور)

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مديري وأصحاب شركات السياحة والطيران العاملة في المحافظة، بهدف بحث آليات تعزيز الحركة السياحية، لا سيما السياحة الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المحافظة الرامية إلى استثمار المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تزخر بها، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية، ويهدف ذلك إلى المساهمة في تطوير مختلف القطاعات الخدمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وأحمد أبوعلي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

 

 وخلال الاجتماع، دعا محافظ أسيوط ممثلي شركات السياحة إلى تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم الطموحة لإعادة أسيوط بقوة إلى خريطة السياحة المصرية، واستعرض أبرز المعالم السياحية والدينية التي تحتضنها المحافظة، وعلى رأسها مسار العائلة المقدسة بمحطتيه الهامتين (دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق)، بالإضافة إلى المعابد والمناطق الأثرية في مير وقاو وآثار البداري كما أكد على أهمية إبراز أعلام وشخصيات المحافظة البارزة على مر التاريخ والاستفادة من إرثهم الثقافي.

تنظيم رسو المراكب النيلية خلال رحلاتها في أسيوط

 وشدد محافظ أسيوط على ضرورة دراسة إمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة بالتنسيق مع شركات السياحة لتنظيم رسو المراكب النيلية خلال رحلاتها في أسيوط، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية والمعارض التراثية بهدف دعم الحراك السياحي واستقطاب المزيد من الزوار، كما طالب بوضع خطط تسويقية فعالة للترويج لرحلة العائلة المقدسة والمواقع الأثرية والمعالم السياحية والدينية المتنوعة في المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشود. 

 ووجه محافظ أسيوط بإجراء دراسات جدوى لإنشاء خط جوي داخلي يربط بين مطاري القاهرة وأسيوط، بهدف خدمة المواطنين والمسافرين وتنمية السياحة الوافدة إلى المحافظة، وتسهيل حركة السفر من وإليها موضحًا أن أسيوط تزخر بكنوز تراثية تستدعي تضافر الجهود لتسويقها بشكل احترافي.

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وأكد أبوالنصر على استعداد محافظة أسيوط التام لتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع السياحة، وتقديم الدعم اللوجستي والتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتنظيم برامج ورحلات سياحية متكاملة تستهدف الزائرين من داخل مصر وخارجها، وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المناطق السياحية، وتوفير المواد الترويجية المتنوعة من أدلة وخرائط ومطبوعات وأفلام تسجيلية ووثائقية.

وأختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم السياحة الداخلية والترويج لها من خلال أفكار مبتكرة، مثل إنتاج أفلام تسجيلية تبرز أهم المزارات السياحية والأماكن الشهيرة في المحافظة، وإحياء ذكرى ملحمة بني عديات ضد الحملة الفرنسية، وتعريف النشء والمواطنين داخل وخارج المحافظة بهذه المناسبة التي تحتفي بها أسيوط كعيد قومي.

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