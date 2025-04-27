السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

قناة السويس، رد رئيس بنما، رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، على مطلب ترامب السماح للسفن الأمريكية بعبور قناة بنما بدون رسوم.

ترامب يطالب بعبور السفن الأمريكية قناتى السويس وبنما مجانا

ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أكد رئيس بنما، أن تكاليف العبور في قناة بنما المتواجدة فى بلاده تخضع لمعاهدات سابقة، وأن التعاون بين الدول يجب أن يتم وفقا لهذه المعاهدات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، طالب فى وقت سابق من اليوم، السماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية قناتى السويس وبنما مجانا بدون رسوم.

تعكس دعوة ترامب أمس لعبور السفن الأمريكية في قناة السويس مجانًا ترجمة لما أعلنه سابقًا عند بدء هجمات الطيران الأمريكي على اليمن بأن مصر وأوروبا سيدفعان التكلفة، أحصيت تكلفة تلك الضربات في شهرها الأول بمليار دولار.

ترامب يكرر تصريحاته حول سيادة أمريكا على قناة بنما

وكرر ترامب تصريحاته، بأنه يريد "استعادة" سيادة بلاده على القناة، قبل توليه منصبه في يناير، قال للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على قناة بنما.

كتب ترامب في منشور يوم السبت على موقع "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس!.. ما كانت هاتان القناتان لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

أكد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، فى أكثر من تصريح، أن القناة ستبقى تحت سيطرة البلاد. وتسيطر بنما، الواقعة في أمريكا الوسطى، على القناة منذ عام 1999. وخلال زيارته لبنما في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح وزير الدفاع بيت هيجسيث بأن الولايات المتحدة وبنما ستعملان جنبًا إلى جنب لاستعادة القناة من "النفوذ الصيني".

أمريكا ليس لها دور في إنشاء قناة السويس

بالنسبة للجديد في إدعاءات ترامب فهو يخص قناة السويس وهو ممر مائي في مصر لم يكن لأمريكا أي دور في حفرها ولم تكن موجودة أصلا كقوة عظمى.

قناة السويس، فيتو

تقول صحيفة "ذا هيل" إن القناة، التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر وتفصل بين آسيا وأفريقيا، تعمل منذ أواخر عام 1869. وهي تمثل طريقًا تجاريًا رئيسيًا بين آسيا ودول في أوروبا.

وتمر السفن الأمريكية بانتظام عبر قناة السويس.

تباطأت التجارة العالمية في الأشهر الأخيرة مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في اليمن. ويمر ما بين 12 و15 في المائة من التجارة العالمية عبر القناة سنويًا.

فى ذات السياق، أوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، أجبر السفن على اتخاذ طريق بديل طويل ومكلف حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

تاريخ حفر قناة السويس فى مصر

بدأ حفر قناة السويس عام 1859 واستغرق عشر سنوات بواسطة حوالي مليون عامل مصري، مات منهم 120 ألفا بسبب قسوة وظروف الحفر والجوع والعطش والأوبئة وافتتحت عام 1869 في احتفال عالمي ضخم في عهد الخديو اسماعيل. وتولت شركة فرنسية برئاسة فرديناند دي ليسبس امتياز حفر وتشغيل القناة، وأعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميمها في يوليو 1956.

الولايات المتحدة تأسست عام 1776 ونالت الاعتراف عام 1783.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.