رمزًا للسيادة الوطنية المصرية، المحامين العرب يرفض تصريحات «ترامب» بشأن قناة السويس

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناول فيها قناة السويس بطريقة تنطوي على مغالطات فجة وتطاول غير مقبول، مؤكدًا على إدانته الكاملة لهذه التصريحات التي تمثل سابقة مرفوضة تعيد إلى الأذهان منطق التفكير الاستعماري البائد، متجاهلةً حقائق التاريخ وأحكام القانون الدولي وسيادة الدولة المصرية.



وأوضح رئيس اتحاد المحامين العرب، أن قناة السويس لم تكن يومًا مجرد ممر مائي، بل كانت وستظل رمزًا للسيادة الوطنية المصرية، وتاريخًا نابضًا بالتضحيات، إذ دفع الشعب المصري دماء أبنائه الطاهرة فداءً لهذا المشروع العظيم، بدءًا من لحظة الحفر التي سقط فيها آلاف الشهداء، وصولًا إلى قرار التأميم المجيد الذي اتخذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليعلن أمام العالم أجمع أن القناة مصرية وستظل كذلك تحت سيادة شعبها وإرادته الحرة.



وأكد أن اتحاد المحامين العرب، يرفض بقوة هذه التصريحات العبثية، ويحذر من خطورة تكرار الخطاب الاستعماري المتهالك، مشددًا على موقف الاتحاد المساند للدولة المصرية -قيادةً وشعبًا- في حماية مقدراتها وإرادتها الحرة في مواجهة أي محاولات للنيل منها.





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