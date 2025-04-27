نقيب الصحفيين يدين تصريحات ترامب حول قناة السويس

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفضه وإدانته للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي ترامب حول قناة السويس، ووصفها بأنها "تصريحات خطيرة ومجنونة"، تمثل سابقة خطيرة تعيد إلى الأذهان منطق الرجل الاستعماري وتفكيره، متجاهلًا حقائق التاريخ وأحكام القانون الدولي.

إن الشعب المصري الذي دفع أثمانًا غالية من التضحيات، وفقد آلاف الشهداء في سبيل حفر هذه القناة، هو نفسه الذي وقف خلف القيادة السياسية عندما اتخذ الرئيس جمال عبدالناصر قرار تأميم القناة

وتابع قائلا: إن الشعب المصري العظيم مستعدٌ لأن يذهب إلى آخر مدى دفاعًا عن حقوقه وتضحياته. فقناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي تاريخٌ نابض بالتضحيات والإرادة.

كما دعا البلشي جميع النقابات والقوى السياسية إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ وحازمٍ رفضًا لهذه التصريحات الاستفزازية.

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