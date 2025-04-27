افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، المؤتمر السنوي الثامن لكلية الزراعة تحت عنوان التنمية المستدامة ومستقبل الزراعة بين المتغيرات المناخية وتحديات استغلال الموارد البيئة.

تحت عنوان التنمية المستدامة رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوي الثامن لكلية الزراعة



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، ووكلاء واساتذة الكلية، وعدد من ممثلي الشركات والمختصين بالمجال الزراعي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن كلية الزراعة بمشتهر هى مجتمع أكاديمي غنى الخبرات فى كافة التخصصات الزراعية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة لعرض أنشطتها الاكاديمية فى كافة القطاعات وتحسين مخرجاتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين والاكاديميين داخل الكلية.

وأشار الجيزاوى إلى أن كلية الزراعة بمشتهر سعت خلال السنوات السابقة لاعتماد عدد من البرامج الجديدة داخل الكلية، كما أنها تعتبر من افضل 500 كلية على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاى،كما تم تصنيفها من افضل الكليات فى تصنيف علوم الحياة فى تصنيف التايمز البريطانى، كما ضمت الكلية باحثين من افضل 2% عالميا طبقا لدراسة جامعة ستانفورد.

وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية تتميز بالمنافسة بين جميع أقسامها فى التدريب الميداني نتيجة العلاقات المتميزة لها سواء محليا او دوليا، مشيرا إلى أن الكلية استطاعت الحصول على عدد من المشاريع البحثية فى الهندسة الزراعية والبحوث الزراعية.

قطاع خدمة المجتمع بكلية الزراعة جامعة بنها

وأضاف أن قطاع خدمة المجتمع بكلية الزراعة جامعة بنها يتميز بانه رائد فى ريادة الأعمال ولديهم تواصل وشركات مع عدد من الشركات المختصة بالإنتاج الزراعى، مما يدل على ان الكلية تعمل كفريق واحد وهذا هومعيار النجاح داخل الكلية.

وأكد الجيزاوى أن التعليم دائما للوظيفة ويساعد على اكتساب الخبرات والمهارات والتى تؤهله لسوق العمل،موضحا ان كلية الزراعة تتميز بان لديها الكثير من الأفكار والتى يمكن تحويلها الى منتج نستثمر فيه لخلق العديد من فرص العمل.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوى الى ان الكلية يوجد بها قفزة تعليمة وبحثية ومجتمعية نتيجة التعاون والدعم المباشر الى تقدمة الجامعة من اجل العمل كمنظومة متكاملة، مؤكدا على ان عنوان المؤتمر يتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة كما تم تطوير اللوائح الكلية لتتماشى مع سياسة الدولة وخطتها الاستراتيجية.

وعلى هامش الموتمر قام رئيس الجامعة ومرافقوه بافتتاح معرض لعدد من الشركات المشاركة فى المؤتمر والذى تم عمل بروتكولات تعاون معهم وتم عرض منتجات شركاتهم وتجاربهم الناجحة لتكون حافز للطلاب نحو خلف فرص عمل لهم.

وخلال الزيارة أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل الكلية لتفقد سير العمل واعمال التجديدات والصيانة داخل الكلية مشدد على ضرورة الانتهاء من اعمال التجديدات فى التوقيتات المحددة لها زمنيا.

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