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محافظات

لتجميع وتوريد الغلال، جولة داخل صوامع القمح في القليوبية (فيديو)

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

قدمت فيتو في بث مباشر بعنوان “ لتجميع وتوريد الغلال.. جولة داخل صوامع القمح في القليوبية للتعرف على مراحل العمل بها”. 

تناول البث مراحل استقبال القمح التي تتم عبر بوابة الدخول ببار كود، وبعدها يتم أخذ عينات ثم لجنة الفرز والمكونة من مسئولي الزراعة والتموين ولجنة سلامة الغذاء، والتي تفحص العينات وتحدد درجة النقاوة، وعلى أساسها يتم حساب سعر الإردب على ٣ درجات، وبعدها يتم تفريغ الحمولة ووضعها للتخزين في الصومعة. 

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لجان استلام القمح في القليوبية

أكد حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بـ القليوبية، أن لجان استلام الأقماح المحلية استقبلت حتى الآن  كميات من الأقماح المحلية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، ٣٤٠٨.٦٨٤ طن. 

وأضاف أن سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيها، والإردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

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القليوبية حلمى الزهيري وكيل وزارة التموين محافظ القليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

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