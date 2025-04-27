الأحد 27 أبريل 2025
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جامعة بنها الأهلية تحصد المركز الرابع في مسابقة MATE ROV على مستوى الجمهورية

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية، فيتو

حصد فريق "ROVENGERS" بكلية الهندسة – جامعة بنها الأهلية – المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة MATE ROV في نسختها الثالثة عشرة، وذلك في أول مشاركة رسمية للجامعة في هذه المسابقة المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الروبوتات الغاطسة.

جامعة بنها الأهلية تشارك في افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

حتى تنجح تجربة الجامعات الأهلية

رئيس جامعة بنها الاهلية: تطوير مهارات الطلاب ببنها الاهلية 

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن هذا الإنجاز ثمرة لدعم جامعة بنها الأهلية المتواصل لطلابها، وحرصها على تطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية.

عميد كلية الهندسة  بجامعة بنها الأهلية: نوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والتميز 


أضاف الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة  بجامعة بنها الاهلية  أن هذا النجاح يعكس التزامها بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والتميز، مشيرة إلى أنها ستواصل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الفرق الطلابية في جميع المجالات.

يُذكر أن مسابقة MATE ROV تُعد من أكبر المسابقات التكنولوجية في مجال الروبوتات البحرية، حيث تتنافس خلالها فرق طلابية من مختلف الجامعات المصرية على تصميم روبوتات غاطسة تؤدي مهام محاكية للواقع في مجالات متعددة مثل الاستكشاف البحري والصناعات تحت الماء.

كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة بنها الاهلية،فيتو
كلية الهندسة بنها الاهلية،فيتو.
كلية الهندسة بنها الاهلية،فيتو.

 

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جامعة بنها الاهلية الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بنها الاهلية

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