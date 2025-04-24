جامعة بنها الأهلية تشارك في افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

برعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، شارك الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ممثلًا عن جامعة بنها الأهلية في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية التي انطلقت فعالياته في الجامعة الدولية بدولة الكويت.

جامعة بنها الأهلية تشارك في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور عمرو عزت سلامة عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور فراج العجمي مندوب أمين عام جامعة الدول العربية وممثلو وزارات التعليم العالي بالدول العربية وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في التعليم العالي من مختلف أقطار الوطن العربي وذلك في رحاب الجامعة الدولية بدولة الكويت خلال الفترة من 23-25 ابريل 2025 وبمشاركة نحو 250 جامعة عربية تحت شعار "تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي".

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها علي أهمية المشاركة بالمؤتمر كمنصة للحوار والتعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم المشاركة، وفرصة لتبادل الخبرات العلمية، ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه مؤسسات التعليم العربية لاسيما في ظل التحولات التقنية والأبتكار والتحول الرقمي، والتوسع في برامج الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني.

واشار الدكتور كريم الدش إلى أن المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية استهدف مجموعة من المحاور الأساسية التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للتعليم العالي في الوطن العربي، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، بما يواكب المستجدات التربوية والتقنية العالمية، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية، بهدف بناء شبكات تعاون مستدامة ومثمرة، وتأهيل الخريجين لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مكونات العملية التعليمية، وتكثيف التعاون على المستويين الأكاديمي والإداري، وبحث قضايا تصنيف الجامعات العربية، وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية من خلال تبني معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

كما استعرض المؤتمر المبادرات الإقليمية في التعليم العالي، مثل "بنك المعرفة" والتصنيف العربي للجامعات وأهميته وتحديثاته والمنصات الرقمية، بوصفها أدوات داعمة للتعلم المفتوح والمستدام.

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