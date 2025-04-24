للمرة الثالثة، بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى فعاليات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم والتي نظمتها جامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجارى.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة قد شارك فيها سبعة عشر جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة هى جامعات بنها، المنيا، الإسكندرية، المنيا الأهلية، سوهاج، المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، هليوبوليس، المستقبل، حلوان، الجلالة، الأقصر، أسوان، الفيوم، الأهرام الكندية، وزارة التعليم العالى، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.

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