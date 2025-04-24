الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للمرة الثالثة، بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى فعاليات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم والتي نظمتها جامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجارى. 

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى تحرير سيناء (صور)

طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في فعاليات مكتبة الإسكندرية

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية. 

يذكر أن البطولة قد شارك فيها سبعة عشر جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة هى جامعات بنها، المنيا، الإسكندرية، المنيا الأهلية، سوهاج، المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، هليوبوليس، المستقبل، حلوان، الجلالة، الأقصر، أسوان، الفيوم، الأهرام الكندية، وزارة التعليم العالى، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها الاهلية جامعة بنها طلاب جامعة بنها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى تحرير سيناء (صور)

جامعة بنها الأهلية تناقش الهيكل الإدارى وسياسات قبول الطلاب

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية

حبس 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب في بنها
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية