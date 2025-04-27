احذر، المشي أكثر من اللازم يضر صحتك

أضرار المشي أكثر من اللازم، المشي من أسهل وأشهر أنواع الرياضات التى ينصح بها الأطباء دايما وهى متاحة فى اى وقت واى مكان وعادة يقبل عليها الشباب والكبار.

وأضرار المشي أكثر من اللازم، عديدة لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، فعلى الرغم من الفوائد العظيمة للمشي إلا أنه يحب أن يكون بحساب حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن المشي من أبسط وأهم أنواع الرياضة التي ينصح بها الأطباء والخبراء للحفاظ على صحة الجسم والعقل، فالمشي المعتدل يساهم في تحسين الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب، والمساعدة في التحكم بالوزن، وتقليل التوتر.

أضرار المشي أكثر من اللازم

وأضاف عمارة، الإفراط في المشي شأنه شأن أي نشاط بدني آخر قد يؤدي إلى نتائج عكسية وآثار سلبية على صحة الإنسان، ومن أضرار المشي أكثر من اللازم:

الإجهاد البدني العام، عند المشي لمسافات طويلة ولساعات متواصلة دون منح الجسم فترات راحة كافية، يتعرض الجسم للإجهاد الشديد، وهذا الإجهاد قد يؤدي إلى شعور دائم بالتعب، قلة التركيز، وضعف في الأداء الجسدي والعقلي.

آلام المفاصل والعضلات، الإفراط في المشي قد يضع عبئا إضافيا على المفاصل، خاصة مفاصل الركبتين والكاحلين والوركين، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى التهابات مؤلمة، مثل التهاب الأوتار أو التهاب المفاصل التنكسي، كما يمكن أن تظهر التشنجات والتمزقات العضلية نتيجة للضغط المستمر على العضلات.

مشاكل في القدمين، والمشي المفرط قد يتسبب في مشاكل عديدة في القدمين، مثل التهاب اللفافة الأخمصية، وهو ألم شديد في أسفل القدم بسبب الضغط الزائد على الرباط الرابط بين الكعب وأصابع القدم، وتقرحات وبثور نتيجة احتكاك الأحذية بالقدم لفترات طويلة، وتشوهات الأظافر مثل انغراس الأظافر أو تغير لونها بسبب الضغط المستمر.

الإرهاق القلبي، وعلى الرغم من أن التمارين الهوائية مثل المشي مفيدة للقلب، إلا أن المشي المفرط قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو أولئك المعرضين لها، إذ أن الإرهاق المستمر قد يؤدي إلى زيادة غير صحية في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

الإصابات المزمنة، وهو تكرار نفس الحركات لفترات طويلة يمكن أن يسبب إصابات تعرف باسم "الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام"، مثل كسور الإجهاد وهي شروخ صغيرة في العظام تنتج عن الضغط المتكرر والمستمر، ومتلازمة الإجهاد المزمن حيث يفشل الجسم في التعافي بين الجلسات المتتالية من المشي الطويل.

أضرار المشي أكثر من اللازم على صحتك

التأثير النفسي السلبي، وقد يتحول المشي من نشاط ممتع ومفيد إلى عبء نفسي إذا تم ممارسته بإفراط بدافع هوس خسارة الوزن أو تحسين اللياقة البدنية بسرعة، وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق النفسي، أو إلى اضطرابات مثل القلق المرتبط بممارسة الرياضة.

ضعف الجهاز المناعي، في حالات المشي المفرط دون أخذ قسط كافٍ من الراحة والتغذية السليمة، قد يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

نصائح لتفادي أضرار المشي المفرط

وتابعت أنه بعض النصائح التى تقلل من أضرار المشي المفرط، منها:

الاستماع للجسم، حيث يجب التوقف عن المشي عند الشعور بالألم أو التعب الشديد.

اختيار الحذاء المناسب لتقليل الضغط على القدمين والمفاصل.

التدرج في زيادة مدة المشي بدلًا من الزيادة المفاجئة والمفرطة.

الحرص على الإحماء والتمدد قبل وبعد المشي.

التغذية السليمة والراحة الكافية لدعم التعافي وتجديد الطاقة.

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