الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذر، المشي أكثر من اللازم يضر صحتك

أضرار المشي أكثر
أضرار المشي أكثر من اللازم

أضرار المشي أكثر من اللازم، المشي من أسهل وأشهر أنواع الرياضات التى ينصح بها الأطباء دايما وهى متاحة فى اى وقت واى مكان وعادة يقبل عليها الشباب والكبار.

وأضرار المشي أكثر من اللازم، عديدة لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، فعلى الرغم من الفوائد العظيمة للمشي إلا أنه يحب أن يكون بحساب حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن المشي من أبسط وأهم أنواع الرياضة التي ينصح بها الأطباء والخبراء للحفاظ على صحة الجسم والعقل، فالمشي المعتدل يساهم في تحسين الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب، والمساعدة في التحكم بالوزن، وتقليل التوتر.

 

أضرار المشي أكثر من اللازم 

وأضاف عمارة، الإفراط في المشي شأنه شأن أي نشاط بدني آخر قد يؤدي إلى نتائج عكسية وآثار سلبية على صحة الإنسان، ومن أضرار المشي أكثر من اللازم:

  • الإجهاد البدني العام، عند المشي لمسافات طويلة ولساعات متواصلة دون منح الجسم فترات راحة كافية، يتعرض الجسم للإجهاد الشديد، وهذا الإجهاد قد يؤدي إلى شعور دائم بالتعب، قلة التركيز، وضعف في الأداء الجسدي والعقلي.
  • آلام المفاصل والعضلات، الإفراط في المشي قد يضع عبئا إضافيا على المفاصل، خاصة مفاصل الركبتين والكاحلين والوركين، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى التهابات مؤلمة، مثل التهاب الأوتار أو التهاب المفاصل التنكسي، كما يمكن أن تظهر التشنجات والتمزقات العضلية نتيجة للضغط المستمر على العضلات.
  • مشاكل في القدمين، والمشي المفرط قد يتسبب في مشاكل عديدة في القدمين، مثل التهاب اللفافة الأخمصية، وهو ألم شديد في أسفل القدم بسبب الضغط الزائد على الرباط الرابط بين الكعب وأصابع القدم، وتقرحات وبثور نتيجة احتكاك الأحذية بالقدم لفترات طويلة، وتشوهات الأظافر مثل انغراس الأظافر أو تغير لونها بسبب الضغط المستمر.
  • الإرهاق القلبي، وعلى الرغم من أن التمارين الهوائية مثل المشي مفيدة للقلب، إلا أن المشي المفرط قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو أولئك المعرضين لها، إذ أن الإرهاق المستمر قد يؤدي إلى زيادة غير صحية في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
  • الإصابات المزمنة، وهو تكرار نفس الحركات لفترات طويلة يمكن أن يسبب إصابات تعرف باسم "الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام"، مثل كسور الإجهاد وهي شروخ صغيرة في العظام تنتج عن الضغط المتكرر والمستمر، ومتلازمة الإجهاد المزمن حيث يفشل الجسم في التعافي بين الجلسات المتتالية من المشي الطويل.

 

أضرار المشي أكثر من اللازم على صحتك 
أضرار المشي أكثر من اللازم على صحتك 

 

  • التأثير النفسي السلبي، وقد يتحول المشي من نشاط ممتع ومفيد إلى عبء نفسي إذا تم ممارسته بإفراط بدافع هوس خسارة الوزن أو تحسين اللياقة البدنية بسرعة، وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق النفسي، أو إلى اضطرابات مثل القلق المرتبط بممارسة الرياضة.
  • ضعف الجهاز المناعي، في حالات المشي المفرط دون أخذ قسط كافٍ من الراحة والتغذية السليمة، قد يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.
txt

فوائد المشي الصباحي، لصحة القلب وتنظيم السكر وتقوية العضلات

txt

فوائد المشي السريع للتخلص من الاكتئاب والتوتر

نصائح لتفادي أضرار المشي المفرط

وتابعت أنه بعض النصائح التى تقلل من أضرار المشي المفرط، منها:

  • الاستماع للجسم، حيث يجب التوقف عن المشي عند الشعور بالألم أو التعب الشديد.
  • اختيار الحذاء المناسب لتقليل الضغط على القدمين والمفاصل.
  • التدرج في زيادة مدة المشي بدلًا من الزيادة المفاجئة والمفرطة.
  • الحرص على الإحماء والتمدد قبل وبعد المشي.
  • التغذية السليمة والراحة الكافية لدعم التعافي وتجديد الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشي أضرار المشي المشي المفرط أضرار المشي أكثر من اللازم على صحتك الصحة صحة الدكتور محمد عمارة

مواد متعلقة

أعراض وأسباب هشاشة العظام وطرق العلاج والوقاية

​هيئة الدواء تحذر: نقص فيتامين د يجعل العظام أكثر عرضة للكسر

الكالسيوم أساسي لصحة العظام والوظائف الحيوية بالجسم، تعرف على كيفية الحصول عليه من الطبيعة

الصحة: الدرن مرض خطر وهذه الطريقة الوحيدة للوقاية منه قبل وصوله للمخ والعمود الفقري
ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

معندناش حاجة بـ «بلاش»، التاريخ يكشف أكاذيب ترامب عن قناة السويس

خدمات

المزيد

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

المزيد
الجريدة الرسمية