فوائد المشي الصباحي، لصحة القلب وتنظيم السكر وتقوية العضلات

فوائد المشي الصباحي، عديدة ودائمًا يوصي به الأطباء وخبراء التغذية، وهو يعد من أبسط الأنشطة البدنية التي يمكن أن يمارسها الإنسان، وهو عادة يومية يمكن أن تغير نمط الحياة بشكل إيجابي على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية.





وقد أثبتت الدراسات أن المشي المنتظم في الصباح، ولو لمدة نصف ساعة فقط، ينعكس بفوائد عظيمة على الجسم والعقل، دون الحاجة إلى أجهزة رياضية أو اشتراكات باهظة في النوادي.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشي الصباحي ليس مجرد رياضة بسيطة، بل هو أسلوب حياة متكامل يعود بالنفع على الجسد والعقل والروح.



المشي الصباحي، لا يحتاج إلى أدوات معقدة أو وقت طويل، فقط الإرادة والعزيمة لبدء اليوم بخطوة إيجابية، لأن الاستمرار على هذه العادة يُحدث فرقًا حقيقيًا في صحة الإنسان النفسية والجسدية، ويمنحه طاقة إيجابية تصاحبه طوال يومه.



أولًا: فوائد المشي الصباحي الصحية

المشي الصباحي للصحة

في هذا التقرير تسلط الدكتورة مها، الضوء على أبرز فوائد المشي الصباحي، وأثره العميق في تحسين جودة الحياة.

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يعمل المشي المنتظم في الصباح على تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين. كما أن المشي يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يحمي الشرايين ويحافظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم:

يساهم المشي في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي يُعد مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، كما يساعد في الوقاية من الإصابة به لدى الأشخاص المعرضين للخطر. ممارسة المشي صباحًا قبل الإفطار تساعد الجسم على استخدام السكر المخزن كمصدر للطاقة، مما يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم.

3. تعزيز التمثيل الغذائي (الأيض):

يؤدي المشي إلى زيادة معدل الأيض، أي سرعة حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على التحكم في الوزن أو فقدانه بشكل صحي. والمشي الصباحي تحديدًا ينشط الجسم منذ بداية اليوم، مما يجعل عملية الحرق أكثر فاعلية على مدار اليوم.

4. تقوية العضلات والمفاصل:

يساعد المشي على تقوية عضلات الساقين والفخذين والبطن والظهر، كما يُعد مفيدًا للحفاظ على مرونة المفاصل، خاصة عند كبار السن. ومن خلال تحسين التوازن الجسدي، يُقلل المشي من خطر السقوط والإصابات.

5. تحسين الهضم:

يساعد المشي الصباحي على تحفيز الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ، ويُعزز من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام.

ثانيًا: فوائد المشي الصباحي النفسية والعقلية



1. تقليل التوتر والقلق:

يساعد المشي في الهواء الطلق على إفراز هرمونات السعادة مثل "الإندورفين" و"السيروتونين"، مما يُحسن الحالة المزاجية ويقلل من مستويات التوتر والقلق. الطبيعة المحيطة والهدوء في ساعات الصباح الأولى يضفيان إحساسًا بالسلام الداخلي والسكينة.

2. تحسين جودة النوم:

الأشخاص الذين يمارسون المشي في الصباح بانتظام ينامون بشكل أفضل في الليل. ويُعتقد أن التعرّض لأشعة الشمس الصباحية يساهم في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يجعل النوم في الليل أكثر انتظامًا وعمقًا.

3. زيادة التركيز والنشاط الذهني:

المشي صباحًا يُنشّط الذهن ويزيد من القدرة على التركيز والانتباه، وهذا ما يجعله مفيدًا جدًا للطلبة أو العاملين الذين يحتاجون إلى أداء ذهني عالٍ خلال اليوم. كما أنه يحفز الإبداع ويُساعد على صفاء الذهن.

4. تقوية الثقة بالنفس:

ممارسة عادة صباحية إيجابية تعزز من الشعور بالسيطرة على الحياة وتعطي إحساسًا بالإنجاز من بداية اليوم، مما يُعزز احترام الذات والثقة بالنفس.

ثالثًا: فوائد المشي الصباحي الاجتماعية والسلوكية



1. فرصة للتأمل والتواصل الروحي:

المشي في الصباح، خاصة في الأماكن الهادئة والطبيعية، يُعد فرصة للتفكر والتأمل، أو ممارسة الذكر والدعاء، مما يُضفي بعدًا روحيًا وسكينة داخلية تساعد في تهدئة النفس.

2. تحسين العلاقات الاجتماعية:

قد يتحول المشي الصباحي إلى نشاط اجتماعي عند ممارسته مع أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو حتى في مجموعات، مما يُعزز الروابط الاجتماعية ويُقلل من مشاعر العزلة.

3. الانضباط والالتزام:

تحويل المشي الصباحي إلى عادة يومية يُعزز الانضباط الذاتي والالتزام، وهي صفات تُترجم إيجابيًا في جميع مجالات الحياة، سواء في العمل أو الدراسة أو العلاقات.

فوائد المشي الصباحي

رابعًا: المشي الصباحي ونمط الحياة



تبني عادة المشي في الصباح يساعد على بناء نمط حياة صحي عام، حيث يبدأ الشخص يومه بنشاط وحيوية، مما ينعكس على اختياراته الأخرى كتناول وجبة فطور صحية، أو زيادة شرب الماء، أو تقليل الجلوس لفترات طويلة. كذلك، يُعد المشي بديلًا صحيًا للكثير من العادات السلبية مثل تصفح الهاتف بمجرد الاستيقاظ أو تناول المنبهات قبل النشاط البدني.

نصائح للاستفادة القصوى من المشي الصباحي:



ارتداء حذاء رياضي مريح.

اختيار طرق آمنة وهادئة إن أمكن.

بدء المشي تدريجيًا وزيادة المدة مع الوقت.

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء قبل وبعد المشي.

الاستمتاع بالمشي دون ضغط أو مقارنات، فالمهم هو الاستمرارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.