ضربه بحجر، مقتل طفل على يد شاب معاق ذهنيا بالفيوم

قتل طفل من الفيوم على يد شاب معاق ذهنيًا ضربه بحجر "بلوك"، بسبب لهو الأطفال، في قرية جردو بمركز إطسا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بمقتل طفل على يد شاب معاق ذهنيا، بسبب لعب الأطفال، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز إطسا إلى محل الواقعة بقيادة الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وتبين مقتل الطفل "يوسف. هـ. ب " 8 سنوات، على يد "رمضان. ا. خ " 35 سنة معاق ذهنيا، بسبب لهو الأطفال، حيث ظن المعاق أن الطفل يحاول استفزازه ومضايقته فضربه بحجر "بلوك" على رأسه ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية، بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.