السبت 26 أبريل 2025
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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

مصرع وإصابة 9 أشخاص
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

لقي شابان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حوادث متفرقة بالقيوم، وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة، كما تم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة وأحد المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، بينما نقل المصاب الآخر إلى مستشفى مدينة 6أكتوبر.

سيارة تصدم شخصين علي الطريق الدائر

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت إخطارا  بإصابة شخصين صدمتهنا سيارة، بميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

مشاجرة بين عائلتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية بني صالح، التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتم السيطرة على طرفي المشاجرة، وتبين إصابة  "د ن ع" 21 سنة مصابة بجرح بالرأس وحالة إغماء، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الإسعافات اللازمة لها.

مصرع شخص في انقلاب سيارة على الطريق الغرب

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن في الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور علي جانبي الطريق

اصابة طفلين في حادث سير

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث إصطدام تروسيكل بطفلين، بميدان الحواتم بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة الطفلين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تسليم جثامين 7 من ضحايا حادث إجدابيا بليبيا لذويهم في الفيوم

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وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة، وصرحت بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وباشرت التحقيقات.

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