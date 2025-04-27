وزير التموين: المشروع القومي للمخزن الاستراتيجي بالفيوم يخدم الصعيد

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاءات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المخزن الاستراتيجي اللوجستي بمحافظة الفيوم، الذي يخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، خالد الدجوي، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات الإنجاز الحالية للمشروع والخطوات المستقبلية المطلوبة لضمان الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك مع التأكيد على تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين شركة أوراسكوم للإنشاءات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة في مجال تطوير مصانع الزيوت ومصانع السكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى بحث إمكانية مساهمة شركة أوراسكوم في تطوير الصوامع وزيادة السعات التخزينية الخاصة بهيئة السلع التموينية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع المخزن الاستراتيجي بمحافظة الفيوم يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي ستخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتذليل كافة العقبات أمام المستثمر، شركة أوراسكوم، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأداء.

وأوضح وزير التموين أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد أهم محاور نجاح المشروعات القومية، مؤكدًا أن التعاون مع كبرى الشركات الوطنية مثل أوراسكوم للإنشاءات يبرهن على الثقة المتبادلة ويعزز قدرة الدولة على بناء بنية تحتية متطورة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشروع لضمان تشغيله في أقرب وقت ممكن وفق أعلى المعايير العالمية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أعرب المهندس أسامة بشاي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التموين، مؤكدًا التزام شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ المشروع بالجودة والتوقيتات المطلوبة، بما يواكب طموحات الدولة في تطوير منظومة التخزين والخدمات اللوجستية.

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