محاضرة بمكتبة الإسكندرية " السيرة الذاتية لإفاريستو بريشيا"

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان «السيرة الذاتية لإفاريستو بريشيا»؛ وذلك يوم الأربعاء، 30 إبريل 2025، في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة الاجتماعات C بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تُلقي المحاضرة الدكتورة شيرين كمال محمد عز الدين؛ الحاصلة على الدكتوراه في الآثار المصرية من كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.



"إفاريستو بريشيا" أحد أهم علماء الآثار الإيطاليين، وكانت له بصمة واضحة في علم الآثار اليونانية الرومانية، سواء في إيطاليا أو مصر. تُلقي الباحثة الضوء على السيرة الذاتية الكاملة لبريشيا منذ ولادته في أوفانيا بإيطاليا وتخرجه في كلية الآداب بجامعة روما، ثم رحلته إلى مصر ليكون عضوًا في البعثة الأثرية الإيطالية بمصر؛ تحت إشراف عالم الآثار الإيطالي "إرنستو سكياباريلي" عام 1903، والتي نَقبَّت في هيرموبوليس ماجنا.

تولى "بريشيا" إدارة المتحف اليوناني الروماني من عام 1904 إلى 1931؛ ليبدأ المتحف عصر جديد أُطلق عليه «العصر الذهبي» لما قدَّمه من اكتشافات أثرية عديدة في الشاطبي، والسرابيوم، والحضرة، والأنفوشي.

وكذلك يُعد أول من وسَّع النطاق الجغرافي للحفائر؛ فامتدت اكتشافاته إلى خارج الإسكندرية؛ مكتشفًا أهم آثار المتحف، وهو معبد التمساح بمدينة ثيادلفيا بالفيوم.

توفي إفاريستو بريشيا في عام 1967 بعد حياة حافلة بالإنجازات والنجاحات العلمية والعملية في إيطاليا ومصر، ليكوِّن لنا مرجعًا علميًّا مهمًا حتى وقتنا هذا. وبعد وفاته، تبرعت زوجته باولينا سالوزي بريشيا بكل الأرشيف الخاص به إلى جامعة بيزا بإيطاليا؛ وهو محفوظ فيها حتى الآن.



تعرض الباحثة مجموعة من الوثائق والمخطوطات والصور الفوتوغرافية النادرة من هذا الأرشيف لأول مرة؛ ومنها رسومات بالقلم الرصاص لبوابات معبد التمساح عند اكتشافه، ووثائق ثمينة عديدة، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تُنشر لأول مرة عن البعثات الأثرية التي قام بها في قورينا من عام 1935 إلى 1936، وإهدائه مجموعة بردي لمتحف فلورنسا، ورحلته إلى واحة سيوة مع الملك فؤاد في عام 1928 وزيارتهما لمعبد آمون بسيوة.

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