الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

شعار الزمالك يزين أسوار فرع النادي في أكتوبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تواصلت أعمال البناء والتطوير في فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وسط اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع.

وشهدت الأيام الماضية تكثيف وتيرة العمل داخل الموقع، مع التزام كامل بالجدول الزمني المحدد للإنشاءات.

في مشهد لافت، زين شعار نادي الزمالك جدران وأسوار الفرع الجديد، في خطوة تعكس الهوية التاريخية للنادي وتعزز من روح الانتماء لدى جماهير وأعضاء القلعة البيضاء.

ويعد فرع أكتوبر مشروعًا استراتيجيًا تسعى الإدارة من خلاله إلى توفير خدمات رياضية واجتماعية متكاملة للأعضاء.

وتهدف خطة العمل الحالية إلى الانتهاء من البنية الأساسية، بما يشمل الملاعب والمباني الإدارية، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى قريبًا.

ويأمل مسؤولو الزمالك أن يصبح الفرع الجديد إضافة قوية لمسيرة النادي في التوسع والانتشار على مستوى الجمهورية.

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