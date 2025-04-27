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رياضة

حصد العلامة الكاملة، أرقام مذهلة لمنتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في افتتاح أمم أفريقيا

منتخب الشباب جنوب
منتخب الشباب جنوب افريقيا، فيتو

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الأحد، مباراته الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ارقام ونتائج منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات 

تصدر منتخب جنوب أفريقيا تصفيات منطقة جنوب أفريقيا (سوفاكا) التي أقيمت في موزمبيق خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2024 بجدارة وبأفضل النتائج بين كل المنتخبات التي شاركت فى التصفيات عمومًا حيث حصد العلامة الكاملة وأحرز 16 هدفًا ودون أن تهتز شباكه، حيث فاز على مالاوي (5 – 0) وليسوتو (6 – 0) وجزر القمر (2 – 0) وتصدر المجموعة الثالثة، ثم تخطى أنجولا (1 – 0) في نصف النهائي وتفوق على زامبيا (2 – 0) في النهائي.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا 

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الإفتتاحية بدور المجموعات، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب الشباب يختتم إستعداداته لمواجهة جنوب افريقيا، فيتو
منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة جنوب افريقيا، فيتو

قائمة منتخب الشباب بأمم إفريقيا 

وضمت قائمة منتخب الشباب التي اختارها مديره الفني أسامة نبيه للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 26 لاعبا، هم: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوى. 

خط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجى، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامى محمد. 

خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله على، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم.

خط الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحى، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا

ويلعب منتخب الشباب المصري فى المجموعة الأولى التى تضم جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث. 

ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

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