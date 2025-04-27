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ندوة توعوية للأئمة والخطباء عن ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

ندوة توعوية للأئمة
ندوة توعوية للأئمة والخطباء عن ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالشرقية قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية اليوم.

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مسجد أبو بركة بقرية شبرا النخلة 

وذلك  لعدد (200) من الأئمة والخطباء والوعاظ وذلك بمسجد أبو بركة بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي المستدام. 

التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن الندوة تناولت التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وتحريم الإسراف في استخدام المياه في الدين، 

 

ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة 

وكذلك توضيح مجهودات الدولة والتكلفة التي تتحملها شركات المياه في تنقية مياه الشرب، ومخاطر الطلمبات الحبشية التى توثر على الصحة العامة من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة لافتًا إلى أنه في ختام الندوة تنفيذ ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوضيح كيفية إصلاح التسريبات وتركيب القطع الموفرة وطرق الحفاظ على العدادات المسبقة الدفع من التلف.

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محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولًا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

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المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية المبادرة الرئاسية مديرية الاوقاف المنطقة الأزهرية 200 واعظ وامام وخطيب مسجد

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