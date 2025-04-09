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محافظات

3 أشقاء ورابعهم بين الحياة والموت، الصور الأولى لضحايا حادث تنظيف بيارة صرف بالشرقية

وفاة 3 أشقاء وإصابة
وفاة 3 أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، فاجعة إنسانية بعدما لفظ 3 عمال أشقاء أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب شقيقهم الرابع وعامل آخر، إثر سقوطهم داخل خزان مياه صرف صحي أثناء العمل بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وجرى نقل جثث الضحايا الي مشرحة مستشفى العاشر الجامعي والتأمين الصحي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة 3 أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع إثر سقوطهم داخل خزان صرف صحي بالشرقية

الحزن يخيم على أهالي محافظة سوهاج لوفاة 3 أشقاء بمدينة العاشر من رمضان

فيما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صور ضحايا حادث الشرقية، الذين لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي.

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شهداء لقمة العيش في حادث بيارة الشرقية، فيتو

خيم الحزن على مدينة العاشر من رمضان لوفاة الـ 3 شباب، ويستعد الأهالي لاستلام الجثامين لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر أسرهم بإحدى قرى محافظة سوهاج.

شهداء لقمة العيش في حادث بيارة الشرقية،فيتو1
شهداء لقمة العيش في حادث بيارة الشرقية، فيتو

وفاة 3 أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع إثر سقوطهم داخل خزان صرف صحي بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 5 أشخاص في خزان صرف صحي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

بانتقال قوة أمنية ورجال الدفاع المدني إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل 5 أشخاص من محافظة سوهاج بينهم أربعة أشقاء وهم كلا من: “فارس. ال” 27 سنة وأشقائه (محمد، 25 عاما، ومصطفى، 24 سنة، وأحمد، 19 سنة، وشخص آخر يدعى إسلام، 16 سنة) جميعهم عمال قطاع خاص في أحد محطات الصرف الصحي الكائنة بمدينة العاشر من رمضان سقطوا داخل البيارة ما أسفر عن وفاة 3 أشقاء وإصابة الاثنين الآخرين.

شهداء لقمة العيش في حادث بيارة الشرقية،فيتو2
شهداء لقمة العيش في حادث بيارة الشرقية، فيتو

جرى انتشال أحد المصابين وجثث المتوفين الثلاثة وتم نقل المصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم (حالته غير مستقرة) فيما جرى التحفظ على جثتين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ونقل الجثة الثالثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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