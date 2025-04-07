مياه الشرقية تنظم ندوات وورش عمل لتعليم السباكة بالمدارس

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقة، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة لنخبة من طلاب وطالبات مدارس الإدارة التعليمية بمنيا القمح، وذلك عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

ندوات وورش عمل لتعليم السباكة بالمدارس -فيتو

ورشة عمل لتعليم السباكة

وقال عبدالعزيز إن الندوة صحبها ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة، وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة، وتم تدريب الطلاب عمليا على مجسم للسباكة لتعليمهمن كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

الحفاظ على مياه الشرب

وأشار رئيس شركة مياه الشرقية إلى أهمية الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

محافظ الشرقية

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

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