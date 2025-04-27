بسبب الموبايل، أم تضرب طفلها حتى الموت وتصيب ابنتها بالدقهلية

تجردت أم في العقد الثاني من العمر من مشاعر الأمومة في ميت الرومي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وارتكبت جريمة بتعديها بالضرب المبرح الذي أودي بحياة طفلها وإصابة ابنتها بسبب قيامهما باللعب بالموبايل وكسره.

شهدت منطقة عزبة جمال بقرية ميت رومي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، قيام أم بتعذيب طفلها الذي لم يتعد عمره 4 سنوات، كما أصابت شقيقته الكبرى بإصابات خطيرة، لأنهما قاما بكسر الموبايل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل محمد سامح السيد المرسي، 4 أعوام، وإصابة شقيقته زينب 7 أعوام، بإصابات متفرقة في الوجه والجسم.

الجدة اتهمت الأم بارتكاب الجريمة

وبسؤال جدة الأطفال، اتهمت الأم "د. ا. م.، 25 عاما، بأنها وراء ارتكاب الجريمة حيث فاجأت طفليها بالضرب المبرح وسط صراخها المستمر؛ مما تسبب في وفاة الابن وإصابة الابنة بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

تم نقل الطفل المتوفى وشقيقته المصابة إلى مستشفى دكرنس، وتبين أن الأب مسافر خارج البلاد في ليبيا، وأن لديها طفلا يبلغ من العمر شهرا.

ضبط الأم المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأم المتهمة، والتى أكدت مرورها بمشاكل نفسية، وانهارت باكية نافية تعمدها إلحاق الأذى بأطفالها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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