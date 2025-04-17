خطة وأماكن انقطاع الكهرباء في دكرنس بالدقهلية غدا

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية أن هندسة كهرباء دكرنس ستقوم بفصل التيار الكهربائي غدا الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

خطة واماكن انقطاع الكهرباء غدا في دكرنس بالدقهلية

وأشارت كهرباء الدقهلية إلى انقطاع الكهرباء ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

أماكن انقطاع الكهرباء بدكرنس

وأوضحت هندسة كهرباء دكرنس أن انقطاع الكهرباء سيشمل فصل مغذى أشمون الجديد وذلك لأعمال الصيانة بمحطة محولات دكرنس الجديدة (الطاهري).

وناشدت رئاسة دكرنس بمحافظة الدقهلية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

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