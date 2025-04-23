وكيل التعليم بالدقهلية يستأنف جولاته الميدانية اليومية بمدارس دكرنس

استأنف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة دكرنس التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يستأنف جولاته الميدانية اليومية بمدارس دكرنس

رافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة وكان فى استقباله إيهاب القاضي مدير الإدارة التعليمية في دكرنس وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية

و خلال الجولة تفقد مدارس:

-فهمي السبع الإعدادية المشتركة

-الشهيد مختار الهادي الابتدائية

-مجمع دموه الابتدائي

-أم المعلمين ( تعليم مجتمعي )

-فاطمة عنان الثانوية بنات.

تفاصيل وإجراءات نفذها وكيل تعليم الدقهلية في جولته

وخلال جولته تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية كما أشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد

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