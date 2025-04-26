سقوط سيارة ملاكي في رشاح الرهاوي بمنشأة القناطر وانتشال جثة والبحث عن ضحايا آخرين

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي داخل رشاح الرهاوي بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.



وتمكنت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة من انتشال السيارة عبر أوناش ونجح قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة شخص وتواصل البحث عن وجود ضحايا أخرى من عدمه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث فتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأشارت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي إلى أن سبب الحادث هو انزلاق السيارة إلى داخل الرشاح في ملابسات جارٍ كشفها من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ودفع مرور الجيزة بأوناش لرفع السيارة من المياه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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