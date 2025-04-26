السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

انقلاب سيارة محملة بمواد البناء أعلى طريق الأوتوستراد

انقلاب سيارة أعلى
انقلاب سيارة أعلى الاوتوستراد، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية أعلى طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة  حلوان، بعدما تسبب حادث انقلاب تريلا محملة بمواد البناء أعلى الطريق، لزحام مروري فقامت الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق بسحب السيارة وإزالة ورفع مواد البناء التي انقلبت على الطريق.

وأجرت قوات المرور تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات، وتحفظت قوات المباحث على السائق وجار خضوعه لتحليل المخدرات لاستبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وتواصل القوات إجراء المعلومات والتحريات للوقوف على أسبابه.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تريلا أعلى طريق الأوتوستراد نطاق مدينة حلوان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إسعاف تحسبًا من وجود مصابين ومعدات رفع ثقيلة رفع آثار الحادث، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحركة المرورية قسم شرطة حلوان تريلا الخدمات المرورية
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