طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في فعاليات مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية وفدًا من طلاب جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة، في زيارة علمية شملت عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتدريبية.

شارك الطلاب في ورشة عمل مميزة حول العمل الحر وريادة الأعمال، نظمها برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، التابعين لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.



افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، تلتها كلمة الدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية، الذي أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة والمكتبة في تعزيز دور الطلاب في مجالات المعرفة والتنمية.

دعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

كما تحدثت الدكتورة ريهام عبد الحميد، المشرف على برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، عن رؤية البرنامج في دعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ثم تحدثت رانيا نوفل، المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، موضحة أهداف الورشة ودورها في تمكين الشباب.

وقدمت المهندسة ولاء فتحي، المدربة المعتمدة والمتخصصة في التسويق الإلكتروني، جلسة تدريبية تفاعلية تناولت أحدث أدوات وتقنيات العمل الحر في السوق الرقمي.

كما شاركت نوران هشام، الباحثة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات، ومتطوعة بمكتبة الإسكندرية، حيث تحدثت عن تجربتها في التعلم الذاتي، مؤكدة دوره الأساسي في تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها القيادية، إلى جانب خبرتها في العمل التطوعي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم الشباب وتقديم برامج تدريبية وتثقيفية تسهم في تمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل وتوسيع آفاقهم المهنية.

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