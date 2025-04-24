محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى تحرير سيناء (صور)

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى تحرير سيناء.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشارك في احتفالية شبان بنها بذكرى تحرير سيناء

حضر الاحتفالية الدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب، حيث تضمنت فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح الانتصار بذكري تحرير سيناء حيث قدمت باقة من فقراتها الفلكلورية المستوحاة من التراث، والتي نالت إعجاب الحاضرين.

محافظ القليوبية، أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.



كما أكد المحافظ أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.



إن مصر تحتفل كل عام في الخامس والعشرين من أبريل بذكرى تحرير سيناء، وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، يشهد قطاع التنمية في مصر قفزات نوعية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي تعكس عزم الدولة الراسخ على استكمال معركة البناء والتنمية بعد تطهير الأرض من الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد العرابي، ذكرى عيد تحرير سيناء لم ولن تُنسى

وتضمنت فقرات الاحتفالية كلمة للدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أعرب فيها عن سعادته بأن يكون مع أبناء محافظة القليوبية فى إحياء تلك الذكرى العظيمة على قلوبنا جميعا مضيفا أن ذكرى عيد تحرير سيناء لم ولن تُنسى، وستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، موضحًا أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء الذكية، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.



وخلال كلمته اكد الدكتور حسام بدراوي أنه بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء؛ تجني مصر بقيادة قائدها الحكيم الرئيس السيسي ثمار سنوات من العطاء والتنمية دشنتها الدولة في كل ربوع سيناء حتى حولتها إلى مدينة تنموية متكاملة، موضحًا أن الدولة تتبنى إقامة مشروعات ضخمة في شتى القطاعات، فأرض سيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معربًا عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تُعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء،فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء،فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء، فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء، فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء، فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء، فيتو

احتفالية الشبان العالمية بالقليوبية بتحرير سيناء، فيتو

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