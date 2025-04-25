حتى تنجح تجربة الجامعات الأهلية

كان لمبادرة الجامعات الأهلية التي تمت بتوجيهات ورعاية من رئيس الجمهورية، وعُمِمَت في جميع الجامعات الحكومية أثرًا كبيرًا في تقديم منتج تعليمي مميز وبرسوم دراسية تنافسية أقل من نظيرتها في الجامعات الخاصة.

هذه التجربة لم تحقق المنفعة للطالب فقط، بل لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الذين يطالبون بتحسين دخولهم حتى يستطيعوا مواجهة متطلباتهم البحثية الباهظة، ونفقاتهم المعيشية وأسرهم.

وحتى تؤتي التجربة ثمارها، ويكون تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس على قدر توقعات فخامته، بل ويتجاوز تلك التوقعات، أقترح ما يلي:

1- تشكيل لجنة عليا مركزية لدراسة مقترحات إنشاء الكليات والبرامج الجديدة في الجامعات الأهلية، ويكون في عضويتها ممثلين دائمين عن وزارات التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والصحة والصناعة والسياحة والآثار، والتجارة، ونقابات المحامين والتجاريين. لفحص المقترحات المرفوعة لها من الجامعات. ويكون الاعتبار الأعلى هو مصلحة سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للطلاب.

2- يكون لهذه اللجنة صلاحيات فحص جدوى استمرار الدراسة في تخصصات معينة أو غلقها إذا ثبت عدم الجدوى، أو فتحها بدون دراسة حقيقية.

3- تقديم دراسة بنسب التوظيف لخريجي نفس التخصص بالجامعة الحكومية آخر 5 سنوات، وفي حال تعذر تقديم الدراسة أو كانت النسب غير مقبولة، يتم رفض الطلب.

4- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين التأمينات الاجتماعية بشقيها (الحكومي والخاص) وبين وزارة التعليم العالي، لمتابعة نسب توظيف الخريجين. وكذلك حصر الخريجين العاملين بالخارج من خلال الجهات المعنية مثل الخارجية وإدارة الجوازات.

5- إنشاء مرصد لسوق العمل المصري، لمعرفة نسب التوظيف بكل تخصص، والتخصص التي بها عجز في الخريجين، وتلك التي حققت فائضًا وتتطلب إيقاف ضخ وتفريخ المزيد من الخريجين.

6- إعطاء أولوية لطلبات فتح البرامج الجديدة لتلك المشفوعة باتفاقيات الدراسة المنتهية بالتوظيف، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

7- لتعزيز الاهتمام بالعنصر البشري من أعضاء هيئة التدريس، إعطاء أولوية لمن يتقدم بالانتقال الكامل للجامعة الأهلية، والاستقالة من الجامعة الحكومية، حتى يتحقق الاستقرار وإعطاء الفرصة لأصحاب الشجاعة والثقة بالنفس، حتى لا تتحول الجامعات الأهلية إلى محطة للمنتدبين جزئيًا من الجامعات الحكومية، ويكون تواجد أعضاء هيئة التدريس والتحامهم بالطلاب موسميًا. ويتم تطبيق ذلك تدريجيًا حتى يصبح رئيس الجامعة الأهلية معينًا في الجامعة بشكل دائم وتنتهي تبعيته الجامعة الحكومية.

8- يكون تعيين المعيدين الجدد خريجي الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية فقط لمدة 5 سنوات.

9- تكون البعثات موجهة للجامعات الأهلية مع ضمانات قانونية كافية بالعمل بعد انتهاء البعثة وعدم الهروب مثلما يحدث في الجامعات الحكومية. ولا تقل تلك الضمانات عن تقديم رهن عقاري أو وديعة بنكية بمبلغ يوازي تكلفة البعثة.

10- عمل خصومات لأبناء العاملين بالخارج من الطلاب، لمن يقوم بتحويل المصروفات من الخارج بالدولار الأمريكي. وإتاحة شراء مقعد في الجامعة الأهلية قبل موعد القبول بخمس سنوات بسعر اليوم، دون اشتراط اسم الطالب، وإتاحة التنازل عنه أو الاسترداد في موعد وسنة استحقاق القبول بالجامعة.

11- عمل خصم 50% على إجمالي المصروفات الدراسية لولي الأمر الذي يقوم بسداد كامل المصروفات لكل السنوات الدراسية دفعة واحدة تحويلًا بالدولار من الخارج. أو تحويلًا دولاريًا من أحد البنوك الوطنية بخطاب من الجامعة يشترط أن يكون المبلغ محولًا من الخارج ولم يدخل الحساب بطريق الإيداع النقدي من داخل مصر.

12- تثبيت المصروفات الدراسية وعدم زيادتها حتى التخرج، في حال تعهد ولي الأمر بتحويل المصروفات بالدولار من خارج مصر.



13- إنشاء تطبيق ذكي يضم جميع الجامعات الأهلية، بمجرد وضع الطالب بياناته، يقدم له أفضل العروض في المصروفات والخدمات، ويمكن السداد مباشرة بنكيًا دون الرجوع للجامعة. ولا يحق للجامعة تحصيل أي مبالغ أخرى.



14- السماح للطلاب المتفوقين في الجامعات الحكومية والمتوقع تعيينهم معيدين بالتحويل للجامعات الأهلية في السنة الأخيرة دون سداد أي مصروفات أو تحميلهم بأي أعباء، شريطة الالتزام بالخدمة 10 سنوات في الجامعة الأهلية.

15- إنشاء شركة قابضة لإدارة الجامعات الأهلية ماليًا واقتصاديًا وطرح أسهمها للاكتتاب.

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