مشروعات جديدة بمياه الفيوم استعدادا لفصل الصيف

تنفذ شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عددا من المشروعات كخطوة استباقية وحلول عاجلة، استعدادًا لفصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن ضعف الضغوط في بعض المناطق.

مشروعات استعدادا لفصل الصيف

وقالت المهندسة عفاف فكري، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، أن الإدارة تنفذ حاليا أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز ومدينة سنورس، بأطوال تصل إلى 5 كيلو متر بأقطار مختلفة، وبتكلفة تبلغ 2.5 مليون جنيه، لتحسين ضغوط المياه في قرى محفوظ شريف، التوفيقية، والفقي، كما تنفذ الإدارة مشروعات إحلال وتجديد لخطوط المياه بمدينة الفيوم، بأطوال تصل إلى 2.5 كيلو متر، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، لتحسين الضغوط في منطقتي الكيمان والشيخا شفا، كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه بمركز ومدينة يوسف الصديق بطول 2.5 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بهدف تحسين الضغوط في مناطق تونس، مفارق قارون، والمنطقة السياحية.

صيانة مستمرة للشبكات

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها مستمرة في صيانة وتأهيل محطات إنتاج مياه الشرب، واتباع أساليب التشغيل القياسية لزيادة الإنتاج وضمان استمرارية الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وإصلاح الكسور والأعطال بشبكات التوزيع حفاظًا على كل قطرة مياه.

وتكثف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،حملات التفتيش لضبط وإزالة التعديات على شبكات المياه، وحملات التوعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين.

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