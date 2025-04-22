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محافظات

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب إلى 16.4 ألف أسرة من الأولى بالرعاية

وصلات مياه الشرب،
وصلات مياه الشرب، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أنه تم تركيب 16 ألفا و397 وصلة مياه شرب، للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

 

تطور في منظومة العمل الاجتماعي

 وأكدت الدكتوررة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

 

توفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية

 وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تركيب وصلات المياه يأتي تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا ولتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، ولا يتحمل المستفيد من أى خدمات، أية تكاليف على الإطلاق، وتقدم لهم الخدمات بالمجان.

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 يذكر أنه يتم الوصول  للقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي المنتشرة فى أرجاء المحافظة، وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى.

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