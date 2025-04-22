مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ندوة توعوية بمدرسة مجمع قلهانة الابتدائية بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، استهدفت أولياء الأمور لتعريفهم بطرق الاستخدام الأمثل لمياه الشرب وسبل الحفاظ عليها، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على مصادر المياه من التلوث.

المياه مورد حيوي

تناولت الندوة أهمية المياه كمورد حيوي، وأثر الإسراف والتبذير في استخدامها على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى عرض مبسط لأبرز السلوكيات اليومية التي تسهم في تقليل الفاقد من المياه داخل المنازل، من خلال الترويج للقطع الموفرة، والتصدى لكافة الظواهر السلبية المتعلقة بإهدار مياه الشرب برشها في الشوارع، واستخدامها في غير الأعراض المخصصة لها.

الحفاظ علي البنية التحتية

وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ علي البنية التحتية المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى التي تنفذها الدولة،مسؤولية مجتمعية، تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهود والفئات داخل المجتمع، خاصة الأسرة التي تُعد النواة الأساسية في غرس السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء.

كما تم عرض المجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من خلال أعمال مراحل التنقية حتى وصولها للمواطنين.

وتنفذ شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سلسلة من الفعاليات في مختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطتها لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة حتى نصل بمجتمع واعي مائيا.

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