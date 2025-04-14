مياه الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد الاستهلاك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ندوة توعوية بمدرسة الأمل للصم والبكم، بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، ومديرية التربية والتعليم، بهدف توضيح أهمية الاستخدام الرشيد للمياه، واستعراض الطرق المثلى للتعامل مع الموارد الحيوي في الحياة اليومية، كما شملت الندوة التعريف بخدمات الشركة وأهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على استدامة هذه الخدمات.

الاستعانة بمترجم اشارة ووسائل شرح مبسطة

وحرصت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على استخدام وسائل شرح مبسطة إلى والاستعانة بمترجم لغة الإشارة، لضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى الطلاب، وقد تم توزيع مطبوعات توعوية تحتوي على رسائل مرئية مبسطة، تتناسب مع احتياجات الطلاب وتسهم في إيصال المعلومات بطريقة سهلة وسلسة.

يذكر ان المبادرة ضمن خطة متكاملة تنفذها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في حماية الموارد المائية وصونها للأجيال القادمة.

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