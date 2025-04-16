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مياه الفيوم تستخدم مياه الصرف المعالج في ري الغابات الشجرية

مياه الصرف المعالج،
مياه الصرف المعالج، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها تستخدم 5000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي المعالج، الناتجة من محطة معالجة صرف صحي أبو ديهوم بمركز إطسا، التي تعمل بطاقة تصميمية قدرها 5000 متر مكعب يوميًا، في ري 80 فدانًا مزروعة بأشجار الكافور والكازورينا، بإجمالي نحو 2500 شجرة تُروى بنظام الري بالتنقيط.

فوائد الغابات الشجرية

وأشارت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلي أن هذه خطوة من استراتيجية موسعة لزيادة مصادر المياه غير التقليدية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من تلوث الهواء، وزراعة الأشجار الخشبية لا تقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل تحقق أيضًا مردودًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال دعم الصناعات الخشبية وزيادة الدخل القومي.

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كما أن الأشجار تعمل علي  تحسين جودة الهواء، إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، إلى جانب دورها في تقليل سرعة الرياح المحملة بالأتربة، ما يساهم في ترسيب الملوثات وتنقية الهواء، بالإضافة إلي دورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي.

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