وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية المنشية بالقنطرة غرب (صور)

الكشف على 289 مواطنًا من خلال 8 عيادات تخصصية خلال اليوم الأول للقافلة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية المنشية التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

متابعة العمل مع الطاقم الطبي

وخلال القافلة التقت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية مع أعضاء الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

عدد المنتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت 289 مواطن خلال اليوم الأول،من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، عظام، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

وتستكمل القافلة الطبية أعمالها لليوم الثانى غدًا الأحد الموافق 27 مايو 2025.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

إقبال على العيادات النسائية

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 99 مواطنًا بعيادة الباطنة، 35 مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد 12 سيدةً بعيادة النساء، و24 مواطن بعيادة العظام، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 6 سيدات، بالإضافة إلى إستقبال عدد 67 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 20 حالةً، بينما استقبلت عدد 10 بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت 28 حالة، فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

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