أعراض الإصابة بحساسية الجلوتين، وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

قد يعاني الشخص المصاب بـعدم تحمل الجلوتين أو حساسيته تجاهه من ألم وانتفاخ بعد تناول أطعمة تحتوي على الجلوتين. الجلوتين هو بروتين موجود في الحبوب مثل القمح والشعير.

ما هو عدم تحمل الجلوتين؟

يمكن أن تسبب حساسية الجلوتين أعراضًا مشابهة لمرض الاضطرابات الهضمية، ولكنه مشكلة مختلفة ذات آثار طويلة المدى، فقد تُشبه أعراضه أيضًا أعراض حساسية القمح أو أمراض الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

لذلك يجب على المصابين بداء الاضطرابات الهضمية تجنب الجلوتين، لأنه قد يُسبب تلفًا معويًا ويمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.

ويجب على المصابين بحساسية القمح تجنب جميع منتجات القمح، لأن تناول أي منها قد يُهدد حياتهم فورًا.

قد تسبب حساسية الجلوتين شعورًا بعدم الراحة، ولكنه من غير المُرجح أن يُسبب أعراضًا حادة تتطلب رعاية طارئة.

وجد العلماء أدلة على أن العوامل البيئية قد تلعب دورًا في مرض الاضطرابات الهضمية. مع ذلك، لا يزال الخبراء غير متأكدين من سبب عدم تحمل الجلوتين تحديدًا، وكيفية ارتباطه بأمراض مماثلة. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن مكونات أخرى في القمح، وليس الجلوتين، قد تُسبب بعض هذه التفاعلات.

أعراض الإصابة بحساسية الجلوتين

يُصاب الشخص المصاب بحساسية الجلوتين بأعراض بعد تناول أطعمة تحتوي على القمح أو الشعير أو الجاودار، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

التعب

الانتفاخ

ألم البطن

الإسهال

الغثيان

الإمساك

شعور عام بالإعياء

قد يحدث أيضًا ما يلي:

القلق

الصداع

تشوش الذهن

الارتباك

الخدر

ألم المفاصل أو العضلات

طفح جلدي

قد يكون ألم البطن الشديد عرضًا لمشكلة طبية خطيرة، ويجب على أي شخص يُعاني منه الحصول على رعاية طبية فورية.

عدم تحمل الجلوتين وحساسية القمح

عندما يُصاب الشخص بحساسية القمح، يتفاعل جسمه مع بروتين موجود في القمح، وهذا البروتين ليس بالضرورة الغلوتين.

يمكن أن تُسبب حساسية القمح أعراضًا تُهدد الحياة. أي شخص يُعاني من هذه الحساسية ويتناول القمح يحتاج إلى عناية طبية فورية.

قد يُصاب الشخص المُصاب بحساسية القمح بما يلي:

شرى

تورم

صعوبات في التنفس، بما في ذلك الصفير

في الحالات الشديدة، قد يُصاب بصدمة تأقية. يُسبب هذا التفاعل الخطير انخفاضًا في ضغط الدم، وقد يفقد الشخص وعيه ويتوقف عن التنفس.

في حين أن رد الفعل التحسسي يتطلب عناية عاجلة، فإن عدم تحمل القمح ليس خطيرًا بشكل فوري. ومع ذلك، فقد يُسبب عدم راحة وقد يؤثر على الصحة العامة للشخص.

يجب على أي شخص يعتقد أنه يُعاني من عدم تحمل القمح أو حساسية القمح استشارة الطبيب.

أطعمة يجب تجنبها لمرضي حساسية الجلوتين

الجلوتين هو بروتينات تُمكّن القمح والحبوب الأخرى من امتصاص الماء، والالتصاق، والحفاظ على لزوجتها ومرونتها. على سبيل المثال، يُساعد الجلوتين في إعطاء عجينة الخبز قوامها، ويُمكّن العجين من الانتفاخ.

يحتوي القمح والشعير والجاودار على الجلوتين، والذي قد يوجد في:

الخبز

البسكويت

المعكرونة

قد يوجد الجلوتين أيضًا في منتجات لا تحتوي على حبوب بشكل واضح، مثل:

التوابل

الصلصات

الشوربات

الأطعمة المعلبة

البهارات

ما الأطعمة التي يمكنني تناولها؟

الأطعمة الخالية من الجلوتين تشمل:

الفواكه والخضراوات

اللحوم العادية والدواجن والأسماك

البقوليات، مثل الفول والعدس

الأرز

الكينوا

البطاطس

بعض منتجات الشوفان.

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