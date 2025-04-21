القومي للبحوث يكشف مخاطر حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها

تتابع التعليم العالي نشر سلسلة "صحتك في الربيع" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث"، حيث تقدم الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة جديدة من سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في الربيع"، والتي ينفذها المركز القومي للبحوث، وتتناول موضوعًا هامًا بمناسبة احتفالات شم النسيم وموسم الربيع:

حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها

وأشارت الدكتور رانيا سعيد صلاح الباحث بقسم الهرمونات –معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية– المركز القومي للبحوث، إلى أبرز النصائح حول حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها.

أبرز المعلومات والنصائح:

1. مع حلول الربيع تزداد فرص التعرض للأتربة، التقلبات الجوية، وحبوب اللقاح، وهو ما يؤدي إلى إصابة البعض بالحساسية الموسمية المعروفة بـ "حساسية الربيع".

2. تظهر الأعراض بشكل متفاوت بين الأفراد، وتشمل: العطس المستمر، سيلان الأنف، السعال، حكة في العين أو الفم أو الحلق، إحمرار الجلد، تورم الشفتين وحول العين، وضيق التنفس.

3. الأشخاص الأكثر عرضة هم مرضى الحساسية الصدرية، ومن لديهم تاريخ مرضي في هذا المجال.

4. للوقاية، ينصح بعدم الخروج في أيام انتشار الأتربة وحبوب اللقاح، وتناول أدوية الحساسية بانتظام تحت إشراف الطبيب.

5. يُفضل استخدام المحلول الملحي لتنظيف الأنف من مسببات الحساسية.

6. شرب كميات كبيرة من المياه يساعد في تقليل إنتاج مادة الهيستامين، مما يُخفف من حدة الأعراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.