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القومي للبحوث يكشف مخاطر حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها

فصل الربيع، فيتو
فصل الربيع، فيتو

تتابع التعليم العالي نشر سلسلة "صحتك في الربيع" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث"، حيث تقدم الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة جديدة من سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في الربيع"، والتي ينفذها المركز القومي للبحوث، وتتناول  موضوعًا هامًا بمناسبة احتفالات شم النسيم وموسم الربيع:

حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها

وأشارت الدكتور رانيا سعيد صلاح الباحث بقسم الهرمونات –معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية– المركز القومي للبحوث،  إلى أبرز النصائح حول حساسية الربيع وحبوب اللقاح والوقاية منها. 

 

أبرز المعلومات والنصائح:

1. مع حلول الربيع تزداد فرص التعرض للأتربة، التقلبات الجوية، وحبوب اللقاح، وهو ما يؤدي إلى إصابة البعض بالحساسية الموسمية المعروفة بـ "حساسية الربيع".

2. تظهر الأعراض بشكل متفاوت بين الأفراد، وتشمل: العطس المستمر، سيلان الأنف، السعال، حكة في العين أو الفم أو الحلق، إحمرار الجلد، تورم الشفتين وحول العين، وضيق التنفس.

3. الأشخاص الأكثر عرضة هم مرضى الحساسية الصدرية، ومن لديهم تاريخ مرضي في هذا المجال.

4. للوقاية، ينصح بعدم الخروج في أيام انتشار الأتربة وحبوب اللقاح، وتناول أدوية الحساسية بانتظام تحت إشراف الطبيب.

5. يُفضل استخدام المحلول الملحي لتنظيف الأنف من مسببات الحساسية.

6. شرب كميات كبيرة من المياه يساعد في تقليل إنتاج مادة الهيستامين، مما يُخفف من حدة الأعراض.

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