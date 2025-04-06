أسباب حساسية العين عند الأطفال فى الربيع وأعراضها

أسباب حساسية العين عند الأطفال، حساسية العين من أنواع الحساسية المزعجة التي تسبب مشاكل بالعين ويجب علاجها سريعا.

وأسباب حساسية العين عند الأطفال، عديدة ولكن عادة تظهر فى فصل الربيع بسبب الأتربة وحبوب اللقاح والتقلبات الجوية.

أسباب حساسية العين عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن حساسية العين عند الأطفال منتشرة بين عدد ليس بقليل من الصغار، ومن الأسباب الشائعة التى تؤدى إلى الإصابة بحساسية العين عند الأطفال:-

الحساسية الموسمية، بسبب حبوب اللقاح، الأتربة، وبر الحيوانات، أو حتى بعض أنواع الطعام، وهى شائعة جدًا في الربيع.

الرمد التحسسي،وهو نوع من الحساسية يسبب احمرار، حكة، ودموع، وغير معدي، لكنه مزعج جدًا للطفل.

الرمد الفيروسي أو البكتيري، عدوى تصيب العين وتسبب احمرار وإفرازات، والفرق بينهم أت البكتيري يسبب إفرازات صفراء كثيفة، بينما الفيروسي يسبب دموع أكثر، وهو معدي جدًا، خاصة في الحضانات والمدارس.

إجهاد العين من الشاشات، حيث أن كثرة استخدام الموبايل أو التابلت يجهد العين ويزيد الحساسية والاحمرار.

دخول جسم غريب للعين (تراب – رموش – رمل)، ما يسبب تهيج فوري واحمرار وحكة.

حساسية العين عند الأطفال

أعراض حساسية العين عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أو هناك بعض الأعراض التى يجب التنبه لها، منها:-

احمرار واضح في العين أو الجفن

حكة مستمرة

دموع غزيرة

إفرازات لزجة (خاصة بعد النوم)

تورم بسيط في الجفون

حساسية من الضوء

طرق التعامل مع حساسية العين عند الأطفال

وتابع، أنه عند ظهور الأعراض السابقة يجب اتباع الاتى:-

اغسلي وجه الطفل وعينيه بمياه فاترة بلدناستخدمي كمادات مياه باردة على العين (لو مش في التهاب).

امنعيه من فرك عينه.

قللي من وقت الموبايل والشاشات.

حافظي على تهوية البيت وتنضيفه من التراب.

واوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب التوجه إلى طبيب مختص إذا استمرت الأعراض أكثر من 48 ساعة، أو وجود إفرازات لو الأعراض استمرت أكتر من 48 ساعة، أو وجود إفرازات صفراء أو خضر، أو ألم في العين أو رؤية مشوشة أو تورم شديد أو حرارة مصاحبة عند الطفل، وذلك لسرعة العلاج والحفاظ على سلامة العين.

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