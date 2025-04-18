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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، الريان يختتم الدوري القطري بالفوز على قطر بثنائية نظيفة

تريزيجيه،فيتو
تريزيجيه،فيتو

الدوري القطري، فاز فريق الريان على نظيره نادي قطر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة الدوري القطري. 

وتعرض تريزيجيه لإصابة  في رأسه بعد تدخل من مدافع فريق قطر في الدقيقة 30، قبل أن يتم إسعافه قبل أن يعود للمشاركة في المباراة. 

وقاد محمود تريزيجيه المحترف في صفوف الريان تشكيل فريقه الأساسي، بينما غاب أحمد عبد القادر عن نادي قطر في مواجهة الليلة. 

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان 

ترتيب نادي الريان وقطر في الدوري القطري

ويقع نادي الريان، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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تريزيجيه قطر الريان الدوري القطري

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