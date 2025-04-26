السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا بافتتاح أمم افريقيا (صور)

المران الختامي لمنتخب
المران الختامي لمنتخب الشباب، فيتو

اختتم منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء جنوب افريقيا فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

 

نبيه يركز على الجمل الخططية

جاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خفيفا وركز خلاله الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني على مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى اللقاء المرتقب وطالب نبيه لاعبيه بالتركيز الشديد فى تنفيذ التعليمات دون الانشغال بأي أمور أخرى.

ووضحت الجدية على لاعبي منتخب الشباب خاصة فى السباق القوي من أجل نيل ثقة الجهاز الفني والانضمام إلى تشكيل المباراة.. وأدى الحراس تدريبات خاصة تحت قيادة أيمن طاهر.

 

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا 

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب تحت 20 سنة منتخب جنوب أفريقيا امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا أسامة نبيه

مواد متعلقة

مصر بالزي التقليدي أمام جنوب إفريقيا بافتتاح أمم أفريقيا للشباب

موعد مران منتخب الشباب الختامي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا بكأس الأمم

موعد مباراة منتخب الشباب وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس الأمم

أحمد الكأس يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة جنوب إفريقيا (صور)
ads

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

المزيد
الجريدة الرسمية