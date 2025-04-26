منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا بافتتاح أمم افريقيا (صور)

اختتم منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء جنوب افريقيا فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

نبيه يركز على الجمل الخططية

جاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خفيفا وركز خلاله الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني على مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى اللقاء المرتقب وطالب نبيه لاعبيه بالتركيز الشديد فى تنفيذ التعليمات دون الانشغال بأي أمور أخرى.

ووضحت الجدية على لاعبي منتخب الشباب خاصة فى السباق القوي من أجل نيل ثقة الجهاز الفني والانضمام إلى تشكيل المباراة.. وأدى الحراس تدريبات خاصة تحت قيادة أيمن طاهر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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