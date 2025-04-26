موعد مران منتخب الشباب الختامي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا بكأس الأمم

كأس الأمم الأفريقية للشباب، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وينطلق مران منتخب مصر، استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا، في الرابعة عصرًا، وذلك على الملعب الفرعي لاستاد “عاصمة مصر”.



ومن المقرر أن يتم السماح لحضور الإعلاميين أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو

قائمة منتخب الشباب بأمم إفريقيا

وضمت قائمة منتخب الشباب التي اختارها مديره الفني أسامة نبيه للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 26 لاعبا، هم: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوى

خط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجى، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامى محمد،

خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله على، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم

خط الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحى، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز الأربعة الأولى طبقا لنظام البطولة.

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