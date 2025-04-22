أسامة نبيه يشيد بتجربة نيجيريا الودية رغم خسارة منتخب الشباب 2-1

منتخب الشباب، أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بالتجربة النيجيرية التي أجراها الفراعنة اليوم باستاد القاهرة دون النظر إلى النتيجة التى أسفرت عن فوز النسور بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر اعتبارا من الأحد القادم إلى يوم ١٨ مايو المقبل وهى البطولة التى يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي.



منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بافتتاح أمم أفريقيا

ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما: سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

منتخب مصر أهدر فرصا عديدة

وقال أسامة نبيه بعد المباراة: واجهنا فريقا كبيرا ومنظما ولاعبونا قدموا واحدة من التجارب القوية والمفيدة من كل الجوانب الفنية والخططية والبدنية وسيطروا ومثلوا خطورة واضحة رغم تأخرهم بهدف مبكر الا انهم نجحوا فى تعديل الأوضاع وأحرز كاباكا هدف التعادل فى الدقيقة ٦٨ وسدد قذيفة متقنة من جمل رائعة وكان بإمكان الفراعنة الفوز ولكنهم اهدروا فرصا كثيرة للتهديف حتى احرز المنافس هدفه الثاني من ضربة جزاء فى أوقات صعبة وقبل نهاية المباراة بستة دقائق.

وتابع نبيه أن غالبية لاعبيه لأول مرة يلعبون على ستاد القاهرة واستفادوا من ذلك كثيرا قبل لقاء الافتتاح أظهروا بمستوى جيد وبادلوا منافسهم القوة والضغط والهجوم السريع.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد عاطف واحمد عابدين وبوستنجي ومحمود لبيب فى خط الدفاع واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد فى خط الوسط وعمر خضر واحمد شرف ومحمد زعلوك فى الهجوم ولعب عمر اسامة بدلا من عمر خضر فى الشوط الأول ومهاب سامي بدلا من محمود لبيب وسيف سفاجا بدلا من محمد عاطف وعمرو بيبو بدلا من أحمد شرف ومهند محمد بدلا من محمد زعلوك ومحمد رأفت بدلا من محمد السيد فى الشوط الثاني.

شهد المباراة كل من: مصطفى ابو زهرة ووليد درويش عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب المصري

وينتظم الفراعنة فى معسكرهم المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة لحين لقاء الافتتاح.. ويضم الجهاز الفني كلا من: اسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ود. محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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