لديه عيب وحيد، أبو تريكة يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد قلة مشاركاته مع نانت

وجه محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصائح إلى مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ونانت الفرنسي، بعد قلة مشاركات اللاعب مع ناديه في الدوري الفرنسي.

وقال أبو تريكة خلال تحليل مباراة نانت وباريس سان جيرمان ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي: "دائما اللاعب يمتلك الملعب وهو وسيلة للضغط، كما رأينا مع محمد صلاح في ليفربول، كلما يظهر بمستوى كبير كل ما يكون هناك ضغط أكبر على النادي، العيب الوحيد عند مصطفى محمد هو هذا الأمر، ويجب عليه أن يستغل كل فرصة لإثبات ذلك على أرض الملعب كما حدث في المباريات الأخيرة له واستعادة تركيزه نوعا ما".

وتابع: "مصطفى من نوعية اللاعبين التي لا تحب الجلوس على مقاعد البدلاء، حتى كذلك مع منتخب مصر وأحيانًا لا يمتلك السيطرة على أعصابه ويجب أن يجد حلًا وحدث مشكلة بسبب ذلك مع مدرب المنتخب حسام حسن".

وأكد: "في بعض الأحيان تكون قرارات المدرب بالاتفاق مع النادي خاصة مع بعض اللاعبين عند الاقتراب مع نهاية العقد، مصطفى لديه إمكانيات كبيرة لكن عندما يكون مركز ويشارك باستمرار:

واختتم أبو تريكة تصريحاته قائلا: "الإحصائيات هذا الموسم قليلة مقارنة بالموسم الماضي، كان أفضل من الآن، لأنه كان لديه تركيز والدوافع لديه كبيرة، لكن يجب الإستمرارية، ويجب أن يستمر على هذا المستوى، نحن بحاجة إليه في المنتخب الوطني لأنه من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها".

ويعاني مصطفى محمد، من قلة مشاركاته مع نانت خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، حيث يتواجد على دكة بدلاء فريقه أمام باريس سان جيرمان في مباراة اليوم.

باريس سان جيرمان يتقدم على نانت بهدف في الشوط الأول

فيما تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره نانت بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب فيتينيا في الدقيقة 34.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة باريس سان جيرمان وجاء التشكيل الأساسي لـ نانت كالتالي:"

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت

وكان أنطوان كومبواريه مدرب نانت أعلن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الفرنسي.

يغيب عن القائمة حارس المرمى الأساسي أنطوني لوبيز بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة الماضي.

واستدعى مدرب نانت للقائمة حارس المرمى الثالث ألبان لافونت الذي كان أساسيا حتى الخسارة أمام لوهافر بنتيجة 1-2 في 24 نوفمبر الماضي، وتم تجميد مشاركته مع الفريق، وهبط ترتيبه ليكون الحارس الثالث، وبات يشارك مع فريق الشباب في النادي بدوري الهواة.

واختار كومبواريه لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية أمام نانت.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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