السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

المصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية

حسين الشيخ، فيتو
حسين الشيخ، فيتو

صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تعيين حسين الشيخ، نائبا لرئيس السلطة ونائبا لرئيس اللجنة التنفيذية وذلك بعد ترشيحه من قبل محمود عباس.

وبالأمس الجمعة ذكرت القناة 12 العبرية، في تقرير لها، أنه سيتم تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء غد السبت.

المرشح لمنصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية 

ويوم الأربعاء والخميس الماضيين،  عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا من أجل استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لأول مرة.

وتعد هذه الخطوة أحدث خطوة في سلسلة قرارات اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2018، لضمان استمرار حركة فتح في حكم السلطة الفلسطينية.

 

ومن المحتمل أن يتم تعيين حسين الشيخ في هذا المنصب المهم، والذي قد يدفعه تلقائيًا إلى أعلى منصب قيادي فلسطيني.

ولد الشيخ في رام الله عام ١٩٦٠. انضم إلى حركة فتح في سنوات مراهقته، ووفقا لصفحته الرسمية على موقع منظمة التحرير الفلسطينية، فقد سجن من قبل إسرائيل لمدة ١١ عاما، بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٩.

 

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حسين الشيخ محمود عباس منظمة التحرير السلطة الفلسطينية

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