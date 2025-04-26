بوروسيا دورتموند يضرب هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني

فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره هوفنهايم، بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب بري زيرو أرينا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية بوروسيا دورتموند: جيراسي في الدقيقة 20 وبراندت في الدقيقة 74 وانتون بالدقيقة 5+90.

وجاء هدفي هوفنهايم عن طريق هلوتشيك في الدقيقة 61 وكاديرابيك في الدقيقة 90.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: نيكلاس زوله - والديمار أنتون - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: سفينسون - براندت - تشان - نميشا - رايرسون.

خط الهجوم: جيتينز - جيراسي.

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الالماني

وبتلك النتيجة يحتل دورتموند المركز السادس في ترتيب جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

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