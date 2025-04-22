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رياضة

ليفربول على أعتاب صفقة هولندية جديدة من الدوري الألماني

آرني سلوت مدرب ليفربول
آرني سلوت مدرب ليفربول

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من ضم أحد نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

ويسعى آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لتدعيم الصفوف، في الانتقالات القادمة، لمواصلة المنافسة على البطولات، بعدما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث يتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة، وأصبح على بعد 3 نقاط من حصد البريميرليج.

وأشارت صحيفة سكاي ألمانيا إلى أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج ومنتخب هولندا، في الميركاتو الصيفي القادم، لتعزيز خط الوسط بناءً على رغبة مدرب الريدز آرني سلوت.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا على رادار الانتقال إلى ليفربول، وأن النادي الألماني سيوافق على رحيل سيمونز في حال وصول عرض يتجاوز 68 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد تشافي سيمونز مع لايبزيج في صيف 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

وشارك سيمونز هذا العام في 29 مباراة مع لايبزيج بجميع المسابقات، حيث أحرز 10 أهداف وقام بصناعة 6 أهداف طوال الموسم حتى الآن.

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