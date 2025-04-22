ليفربول على أعتاب صفقة هولندية جديدة من الدوري الألماني

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من ضم أحد نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

ويسعى آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لتدعيم الصفوف، في الانتقالات القادمة، لمواصلة المنافسة على البطولات، بعدما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث يتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة، وأصبح على بعد 3 نقاط من حصد البريميرليج.

وأشارت صحيفة سكاي ألمانيا إلى أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج ومنتخب هولندا، في الميركاتو الصيفي القادم، لتعزيز خط الوسط بناءً على رغبة مدرب الريدز آرني سلوت.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا على رادار الانتقال إلى ليفربول، وأن النادي الألماني سيوافق على رحيل سيمونز في حال وصول عرض يتجاوز 68 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد تشافي سيمونز مع لايبزيج في صيف 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

وشارك سيمونز هذا العام في 29 مباراة مع لايبزيج بجميع المسابقات، حيث أحرز 10 أهداف وقام بصناعة 6 أهداف طوال الموسم حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.