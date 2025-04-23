الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

العناية الإلهية تنقذ مدرسة من الحريق، وإصابة 6 في انقلاب سيارة

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

شهدت محافظة الفيوم حادثين، اليوم الأربعاء، فيما أنقذت العناية الإلهية مدرسة للتعليم الأساسي من الحريق، كما أصيب 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى جهات التحقيق.

حريق بعقار سكني

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، قد تمكنت من إخماد حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مدرسة للتعليم الأساسي مجاورة للمنزل، بمدينة أبشواي، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب في الطابق الثالث بالمنزل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي تسبب في إشعال النار.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الغربي

من جانب آخر، شهد الطريق الغربي في نطاق الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص؛ ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابات المختصة لتولي التحقيق.

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