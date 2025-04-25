أهالي 7 قرى بالفيوم يشيعون جثامين ضحايا حادث إجدابيا بليبيا (صور)

شيع الآلاف من الأهالي في 7 قرى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثامين أبنائهم الـ 7 ضحايا حادث إجدابيا بدولة ليبيا، بعد أن تسلم ذويهم الجثامين عن طريق منفذ السلوم بسيارات هيئة الإسعاف، وقد وصلت النعوش إلى مسقط رؤوسهم وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا.

أسماء الضحايا من أبناء الفيوم

وكان عدد ضحايا حادث أجدابيا بدولة ليبيا من أبناء الفيوم ارتفع إلى 7 أشخاص، بعد التعرف على هوية اثنين آخرين من ضحايا الحادث وهما: "أحمد إبراهيم خليل أحمد"، مقيم بقرية الغرق، و"عبد الله رجب متولي جمعة"، مقيم بقرية منية الحيط وهما من مركز إطسا.

وسبق وتم التعرف علي 5 من أبناء محافظة الفيوم، قد لقوا مصرعهم في دولة ليبيا، في حادث تصادم بين شاحنة، وحافلة لنقل الركاب كانوا يستقلونها، والضحايا جميعهم من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهم: عبد الناصر سليم سليمان علي 37 عامًا، ورمضان عبد النبي محمد عبد الله 32 عامًا، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم، وناجي محمد سليمان محمد، وقد صرحت السلطات الليبية بنقل الجثامين الخمسة إلى مصر، وتم نقلهم عن طريق منفذ السلوم.

وكان 12 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر الأربعاء الماضي، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة من نوع «فيتو» بحافلة نقل ركاب، في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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