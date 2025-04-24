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تسليم جثامين 7 من ضحايا حادث إجدابيا بليبيا لذويهم في الفيوم

جثامين الضحايا، فيتو
جثامين الضحايا، فيتو

تسلم أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثامين أبنائهم ضحايا حادث اجدابيا بدولة ليبيا، وذلك بعد أن تم نقل جثامين 7 ضحايا، إلى الفيوم عن طريق سيارات هيئه الإسعاف.

يذكر أن عدد ضحايا حادث  أجدابيا  بدولة ليبيا من أبناء الفيوم وصل إلى 7 أشخاص، بعد التعرف على هوية اثنين آخرين من ضحايا الحادث وهما، "أحمد إبراهيم خليل أحمد"، مقيم بقرية الغرق، و"عبد الله رجب متولي جمعة"، مقيم بقرية منية الحيط وهما من مركز إطسا.

وسبق أن تم التعرف على 5 من أبناء محافظة الفيوم،  لقوا مصرعهم  في  دولة ليبيا، في حادث تصادم  بين شاحنة، وحافلة لنقل الركاب كانوا يستقلونها، والضحايا جميعهم من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم، هم: عبد الناصر سليم سليمان علي  37 عامًا،  ورمضان عبد النبي محمد عبد الله 32 عامًا، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم د، وناجي محمد سليمان محمد.

وصرحت السلطات الليبية بنقل الجثامين الى مصر، عن طريق النقل البري عبر منفذ السلوم.

وكان 12 شخصًا قد لقوا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر أمس الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع فيتو، في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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