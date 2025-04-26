اليوم، آخر موعد لشراء الشهادة السنوية بعائد 27%

تنتهي، اليوم السبت، المدة المحددة من البنك الأهلي لشراء الشهادة السنوية ذات العائد التراكمي 27% وعائد 23.5% شهريا، وهذا بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون خدمات التطبيق أونلاين.

موعد إيقاف شهادات البنك الأهلي

واعتبارا من غد الأحد، سيتم إيقاف طرح الشهادة في بنك الأهلي، كما قام بنك مصر بإيقاف إصدار تلك الشهادة للعملاء.

وقرر مسئولو البنك الأهلي إيقاف الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% و23.5 شهريا في البنك الأهلي.

وجاء قرار البنك تماشيا مع آخر قرار من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة اساس.

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: إن لجنة الالكو بالبنك، قد اجتمعت صباح الأربعاء الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة قررت التالي:

إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2 %.

تسري التغييرات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 /4 /2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

وأضاف الأتربي أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %.

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي المصري من كل الفئات منذ مارس وحتى الآن.

حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي

وقال أبو الفتوح: إن حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي المصري، تجاوز تريليون جنيه منذ مارس 2024 وحتى الآن.

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، اجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.

تقرر إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد،

وشملت التعديلات أيضًا خفض العائد على شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.

كما تقرر خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.



علما بأنه سبق إجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على "شهادة يوماتي" والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.

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