مستندات فتح الحساب الدولارى وعائده في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأدنى لفتح حساب الدولار واحتساب العائد.

وقال البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب 100 (دولار أمريكي- يورو- جنيه استرليني) بدورية عائد سنوي ومتوفر في جميع الفروع.

وقال البنك أن من يحق لهم فتح الحساب المصري والأجنبي والقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة ).

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لفتح حساب الدولار في البنك الاهلي مايلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات اخري

يتمتع العميل بعائد علي مدخراته بالعملة الاجنبية.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

حساب مشترك

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مايلي:

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان

السحب النقدي من بطاقة ميزة

كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.



المشتريات من خلال التجار

وجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الالكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.



مستندات بطاقة ميزة

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.



طريقة الاشتراك

يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

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